زوَّار خليجيون يشيدون بفعاليات مهرجان الكليجا 14

المناطق_واس

أشاد عدد من الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي بمهرجان الكليجا 14، الذي تنظمه غرفة القصيم التجارية بمدينة التمور ببريدة ، ويستمر حتى 9 من شهر فبراير الجاري، مؤكدين أنه من المهرجانات المميزة التي شاهدوها من حيث التنوع في المنتجات والإرث التاريخي والحضاري المرتبط بمنتج الكليجا ومنطقة القصيم معاً.

وقال سالم القنوبي من سلطنة عمان :” إن سبب زيارته هو وعائلته للمهرجان هي سمعته الواسعة التي كان لها الأصداء في دول الخليج وهو الدافع الأول لهم لزيارته، ومشاهدة مايقدم هذا المهرجان من منتج الكليجا التراثي والتاريخي العريق الذي تختص به منطقة القصيم”.

وامتدح طعم الكليجا الطازجة التي تذوقها في المهرجان، والمصانع المتخصصة في هذا المنتج، ومايقدمونه من منتجات ونكهات مختلفة تخدم هذا المنتج بعدة طرق حديثة.

وأشاد بمهرجان الكليجا وما يلاقيه من كثافة للزوار والمرتادين، وأن ماشاهده يحفزه على تكرير الزيارة لمهرجان الكليجا خاصة ومنطقة القصيم عامة، مشيراً إلى أنه ما اطلع عليه على أرض الواقع غير متوقع، وأنه يستحق هذا الصدى، وكما هو موصوف له ما فيه من تنوع فعاليات المهرجان التي تناسب جميع شرائح المجتمع، مقدماً شكره غرفة القصيم التجارية على هذه المبادرات المتميزة.

ومن دولة الكويت امتدح مناور الرشيدي المهرجان بقوله: شدني المهرجان من خلال متابعتي له عبر مواقع التواصل الأمر الذي دفعني لزيارته، مفيداً أنه مهتم بمنتج الكليجا، الذي يفضله هو والأغلب من الأشقاء في دولة الكويت، الذي ارتبط اسمه مع التمر في منطقة القصيم، لافتاً الانتباه إلى أن وجود التمر والكليا هو مكمل للسفرة في تقديم الضيافة.

ونوه بما شاهده بالمهرجان من تنافس الجميع والشركات الموجودة في طريقة تقديم وعرض منتجاتها الشعبية وأهمها الكليجا ، مشيراً إلى أن ماعجبه هو مشاركة الأسر المنتجة في إعداد الكليجا في طريقة مباشرة وحية يشاهدها الزوار.

من جانبه، أشاد سيف البريكي من دولة الإمارات العربية المتحدة بالمهرجان، عادَّا إياه من المهرجانات المميزة، من حيث البرامج والفعاليات وأجنحة المهرجان المختلفة، بما يقدم من برامج وفعاليات تستحق الإشادة،فهو يلبِّي رغبات الكبير والصغير على حد سواء.