زوّار العلا يتعرفون على “دادان” وطرق التنقيب عن الآثار

المناطق_واس

تعد مدينة دادان الأثرية من أهم الاكتشافات التاريخية في العلا، وتتميز بمعالمها المحفورة في الجبال والمواقع المحيطة بها، حيث كانت العاصمة التاريخية لمملكة دادان من أواخر القرن التاسع إلى أوائل القرن الثامن قبل الميلاد، وتضم عددًا من الآثار، والمقابر المُدهشة بأشكالها الهندسية المستطيلة المنحوت على واجهتها مجموعة من الأسود.

ويتيح مركز الزوار التابع لدادان، للزوار بمختلف أعمارهم ورشة عمل ترتكز فكرتها على الطرق التي كانوا يستخدمونها العلماء في التنقيب والحفر والبحث عن الآثار، وطريقة نقلها وحفظها، باستخدام أسس علمية مبسطة، وأدوات مماثلة لتلك التي يستعملها علماء الآثار، حيث تبدأ الورشة بارتداء لباسٍ مخصص لحماية الزائر، واستمارة مخصصة لتدوين ووصف ما يتم اكتشافه، والأدوات المستخدمة في التنقيب، وعددًا من القطع الأثرية المماثلة للقطع التي تم اكتشافها، بإشراف عددٍ من المختصين والمختصات في هذا المجال.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزز أهمية وقيمة هذه الآثار، وإرثها الفريد والثمين، وشرح الطرق الصحيحة للتنقيب عن الآثار والجهد الذي يبذله العلماء والمختصين، حيث تبذل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع عددٍ من الجهات المختصة، جهودًا كبيرة لاستكشاف المزيد من المعلومات والآثار التي تمتد لآلاف السنين.