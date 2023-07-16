زيادة “الأدوية المقيدة” تسبب الإدمان أو الوفاة

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من سوء استخدام الأدوية الوصفية الخاضعة للرقابة (الأدوية المُقيَّدة)، حيث تسبب زيادة جرعة الدواء أو خلطه أو اختلاف التراكيز إلى الإدمان أو الوفاة.

وأوضحت الهيئة أن زيادة الجرعة المحددة لهذه الأدوية من دون إشراف طبي للحصول على التأثير نفسه قد تؤدي إلى الوفاة، مشيرةً إلى أن الأدوية التي تباع بطرق غير نظامية غالباً ما تُخلط مع مواد مهروسة ومجهولة بنسب مختلفة.

ولفتت إلى أن خلط بعض الأدوية المُقيَّدة مع الكحول أو مع مواد أخرى يمكن أن يؤدي إلى تسمم الكبد وتثبيط في الجهاز التنفسي والوفاة، مؤكدةً أن استعمال الدواء بدون وصفة طبية يعرض المريض للمساءلة القانونية.