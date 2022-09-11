زيادة حالات الانتحار في ماليزيا بنسبة 81%

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سجلت ماليزيا زيادة بنسبة 81 % في حالات الانتحار ، أي 1142 حالة العام الماضي ، مقابل 631 حالة في 2020، حسبما ذكرت صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية. وذكر وزير الصحة خيري جمال الدين أنه تم تسجيل 467 حالة انتحار في الستة أشهر الأولى من العام الجاري بناء على بيانات الشرطة.

وقال إن الوزارة ملتزمة بتثقيف السكان وتدريبهم فيما يتعلق بمشاكل الصحة النفسية، وتجنب السلوك الانتحاري والتخلص من الوصمة المتعلقة بالمسألة.