زيلنسكي وأردوغان يبحثان ملفي الأمن واتفاق الحبوب

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي /اليوم السبت / أنه بحث ملفي الأمن واتفاق الحبوب خلال اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وأضاف زيلنيسكي – حسبما نقلت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية الرسمية- ” أنه خلال لقائه مع الرئيس التركي أجرى مفاوضات وصفها بالـ”مهمة جدا” وتم بحث ملف الأمن في منطقة البحر الأسود وأوروبا بشكل عام “.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وحماية الدولة والشعب ومصالحه، والاهتمام بالقمة في فيلنيوس (قمة الناتو) التي يجري الإعداد لها ، مؤكدا أنه سيناقش بشكل منفصل حماية وتطوير اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والجهود الإضافية لتحقيق الأمن الغذائي .