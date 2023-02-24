زيلينسكي: أوكرانيا تقبل بعض أجزاء اقتراح صيني لوقف إطلاق النار

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رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم “الجمعة” ببعض عناصر اقتراح صيني لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنه قال إن الدولة التي تدور فيها الحرب هي التي ينبغي أن تطلق خطة السلام.

وأضاف في مؤتمر صحافي في كييف “أعتقد أن من الصواب الاعتقاد بأنه إذا كانت هناك أفكار تتوافق بطريقة أو بأخرى مع احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي… فلنعمل مع الصين في هذه النقطة”.ومضى قائلا “ولم لا؟”

وقال زيلينسكي، الذي أوضح أن الصين لم تقدم خطة حقيقية بل بعض “الأفكار”، إن هناك بعض الأجزاء التي لا يوافق عليها.

وحث بكين على عدم تزويد موسكو بالسلاح، لكنه أوضح أن تفكير الصين، حليفة روسيا، في التوسط في السلام أمر مبشر.

وقال في الذكرى السنوية الأولى للحرب “مهمتنا هي جمع الجميع لعزل واحد”.