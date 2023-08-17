زيلينسكي: أوكرانيا تكثف إنتاج الطائرات المسيرة

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء أن بلاده تكثف إنتاج الطائرات المسيرة “بشكل كبير”.

وشدد زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو، على أهمية الطائرات المسيرة في الدفاع عن بلاده ضد الغزو الروسي. وقال: “الطائرات بدون طيار هي العيون والحماية على خط المواجهة .. الطائرات المسيرة هي ضمان بأن الأشخاص لن يضطروا إلى دفع حياتهم، عندما يمكن استخدامها”.

كما شدد على أهمية تسليم الطائرات بدون طيار من قبل الشركاء الدوليين.

وقال زيلينسكي: “في كل لواء قتالي، يسأل المحاربون أولا عن الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والدفاع الجوي العسكري”، في إشارة إلى العديد من عمليات التفقد للخطوط الأمامية التي قام بها في الأيام الماضية.