زيلينسكي: أوكرانيا عضو في الناتو بحكم الأمر الواقع

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قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن بلاده “هي عضو في حلف شمال الأطلسي بحكم الأمر الواقع”، مجددا تأكيده على المضي قدما في مسار الانضمام لـ”الناتو”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني مع قادة دول شمال أوروبا في العاصمة الفنلندية هلنسكي.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة زيلينسكي:
- هدفنا الانضمام إلى الناتو.
- أوكرانيا هي عضو في الناتو بحكم الأمر الواقع.
- سنعمل على تعزيز التحالف لحماية أوكرانيا.
- دول شمال أوروبا دعمت أوكرانيا بهدف تحقيق سلام مستدام.
- ننسق مع حلفائنا الأوروبيين لتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا.