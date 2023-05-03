زيلينسكي: أوكرانيا عضو في الناتو بحكم الأمر الواقع

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قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن بلاده “هي عضو في حلف شمال الأطلسي بحكم الأمر الواقع”، مجددا تأكيده على المضي قدما في مسار الانضمام لـ”الناتو”.