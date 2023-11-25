زيلينسكي: المجاعة السوفيتية كانت “إبادة جماعية” ضد الأوكرانيين

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه “من المهم للغاية” تذكر المجاعة الكبرى التي وقعت في 1932 / 1933 والتي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين، والمعروفة باسم هولودومور، بأنها “إبادة جماعية” ارتكبها الاتحاد السوفييتي السابق الذي كانت تهيمن عليه روسيا.

وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه اليوم السبت، أشار فيه إلى المجاعة في عهد الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين: “لقد حاولوا إبادتنا وإخضاعنا وتعذيبنا. لقد فشلوا. لقد أرادوا إخفاء الحقيقة عنا وإسكات الجرائم الفظيعة إلى الأبد، وقد فشلوا”.

وقال: “اليوم، وبمنتهى الأسى والاحترام، نكرم ذكرى الملايين من شعبنا”.