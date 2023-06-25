زيلينسكي: روسيا بدأت التحضير لهجوم على محطة زابوريجيا النووية

المناطق_وكالات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا الاتحادية بدأت التحضير لهجوم على محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في أوكرانيا، في ظل تطور الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تدخل شهرها الـ18.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن الهجوم المضاد معقد، ووصف الدفاعات الروسية بأنه قوية للغاية، لافتا إلى أن التوقعات الحالية بشأن الهجوم المضاد مبالغ فيها، مؤكداً أن «الأفضل لروسيا الانسحاب من أراضينا، ومعالجة قضاياها الخاصة»، مشيراً إلى أنه تحدث مع نظيره الأمريكي، واتفقا على أن السلطات الروسية أصبحت ضعيفة.