زيلينسكي: نحتاج لمزيد من الدعم الغربي لأن روسيا تحشد لتصعيد جديد

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن بلاده بحاجة شديدة لمزيد من إمدادات الأسلحة الحديثة من الغرب لأن روسيا تحشد قواتها من أجل مزيد من التصعيد.

كما أضاف في خطاب بالفيديو “العالم لديه كل ما هو ضروري لوقف الهجوم الروسي..”.

تأتي هذه التصريحات، بعد إعلات القوات الموالية لموسكو في دونتيسك، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على وسط بلدة سوليدار – شرق أوكرانيا- ودفعت القوات الأوكرانية إلى المناطق الخلفية غرب البلدة.

وسيطرت قوات فاغنر على ضواحي سوليدار الجنوبية ما بعد منطقة كراسنايا غورا.

يأتي ذلك، فيما ما زالت المعارك محتدمة بين قوات “فاغنر” والجيش الأوكراني غرب المدينة.

كما أن القوات الروسية طوقت المقاتلين الأوكرانيين في جيوب البلدة من الناحية الغربية. في حين غير معلوم عددهم

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان أعلن أن قواته تصمد أمام هجمات جديدة وأكثر شدّة على سوليدار قرب باخموت شرق البلاد التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر.

وأوضح زيلينسكي في خطابه اليومي، أن تلك الهجمات تعدّ الأكثر شدة منذ بدء الحملة الروسية على تلك المناطق.

وتقع سوليدار في منطقة دونيتسك على مسافة حوالي 15 كيلومترا من مدينة باخموت، التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة وأصبحت الآن مركزا للقتال.