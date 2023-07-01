“زيلينسكي” يأمر الجيش الأوكراني بتعزيز الحدود مع بيلاروسيا بعد انتقال عناصر فاغنر إليها

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أمر الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، الجيش الأوكراني بتعزيز القوات على الحدود مع بيلاروسيا،بعد انتقال عناصر مجموعة فاغنر العسكرية روسية إليها.

جاءت تعليمات الرئيس الأوكراني خلال اجتماع مع ممثلي القيادة العسكرية وقيادة الهيئات الأمنية.

وكتب زيلينسكي في قناته عبر “تلغرام” إن كييف تبقي الوضع في بيلاروسيا “تحت المراقبة المستمرة”.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني وقائد القوات المشتركة الأوكرانية سيرغي نايف تلقيا تعليمات بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز هذا الاتجاه.

وأضاف زيلينسكي أنه استمع إلى تقارير حول الوضع العسكري، كما تم النظر في مسألة تزويد القوات بأنظمة مدفعية وذخيرة.