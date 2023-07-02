“زيلينسكي” يتهم شركاء غربيين بالمماطلة في تدريب الطيارين

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اتهم الرئيس الأوكراني، “فولوديمير زيلينسكي،” بعض الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.

وصرح زيلينسكي للصحافيين إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إشارة الى الدول الغربية: “هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) إف-16؟” وفقا للعربية.

وأضاف: “ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم”.

في سياق آخر، حذر زيلينسكي اليوم من استمرار وجود “تهديد خطير” في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وقال إن موسكو “مستعدة من الناحية الفنية”، لإحداث انفجار في المنشأة.

وأشار زيلينسكي إلى أن المخابرات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة. ودعا المجتمع الدولي لإيلاء مزيد من الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا.