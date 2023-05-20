زيلينسكي يشيد بقرار بايدن بشأن “إف 16”: سيعزز قدراتنا الجوية

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بقرار “تاريخي” من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبلغ قادة مجموعة السبع بأن بلاده ستدعم تشكيل تحالف لتسليم مقاتلات لكييف وتدريب طيارين.

وكتب زيلينسكي على تويتر “نرحب بقرار الولايات المتحدة التاريخي والرئيس الأميركي بدعم تحالف دولي لتسليم مقاتلات. هذا سيعزز بشكل كبير قدرة جيشنا في الجو”.

وكان بايدن قد أبلغ قادة “مجموعة السبع” أن واشنطن ستدعم تسليم طائرات حربية متطورة بما يشمل مقاتلاتإف-16 لأوكرانيا، وستدعم جهود تدريب طيارين أوكرانيين، كما أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الجمعة.

وقال المسؤول: “خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها” معطيا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه “سيتم اتخاذ قرار بشأن الدول التي ستزود أوكرانيا بطائرات إف 16 خلال الأشهر المقبلة”، مضيفا أن “تدريب الأوكرانيين على طائرات إف 16 يتطلب عدة أشهر” وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

حزمة مساعدة عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

أفاد مسؤول أميركي، اليوم السبت، بأن الرئيس بايدن سيعلن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار أثناء وجوده في هيروشيما باليابان حيث يحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2023.

وأشار المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الحزمة ستشمل مدفعية وذخيرة وراجمات هيمارس لإطلاق الصواريخ.