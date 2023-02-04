زيلينسكي يعترف بضعف الروح المعنوية في أوكرانيا: كأن الناس في إجازة

وقال زيلينسكي “في البداية كانت المعنويات أقوى. ثمّة اعتقاد سائد بين الناس حاليا في بعض مدن أوكرانيا بأنهم جميعا في إجازة. أعتقد أنها نقطة ضعف”، دون أن يسمي أيًا من تلك المدن.