زيلينسكي يعلن فشل وقف إطلاق النار المؤقت المعلن من بوتين

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فشل وقف إطلاق النار المؤقت الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو مساء السبت، “لقد قالوا شيئا عن وقف مفترض لإطلاق النار، لكن الحقيقة هي أن القذائف الروسية ضربت مرة أخرى باخموت ومواقع أوكرانية أخرى”.

وأضاف الرئيس الأوكراني”لقد تم التأكيد مرة أخرى على أن: طرد المحتلين الروس من الأراضي الأوكرانية والقضاء على كل الفرص المتاحة لروسيا لممارسة الضغط على أوكرانيا وكل أوروبا هو فقط ما سيعني استعادة وقف إطلاق النار والأمن والسلام”.

وكان بوتين قد أمر يوم الخميس بوقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 36 ساعة، خلال عطلة عيد الميلاد التي يحتفل بها العديد من المسيحيين الأرثوذكس في 7 يناير، وكانت القيادة في كييف قد شككت في عرض التهدئة ورفضته ووصفته بأنه “نفاق” و”دعاية” وخدعة تكتيكية.

وقالت روسيا إن أوكرانيا قصفت مواقعها في الخطوط الأمامية، مما أجبر القوات على الرد على النيران رغم الهدنة التي انتهت رسميا الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

وقالت السلطات الأوكرانية إن القصف الروسي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين في بلدة باخموت المتنازع عليها في منطقة دونيتسك