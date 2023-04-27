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زيلينسكي يغرّد بالصينية احتفالاً بتعزيز العلاقات مع بكين

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 27 أبريل 2023 - 5:37 صباحًا

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نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تغريدةً باللغة الصينية على حسابه الرسمي بـ “تويتر”، احتفالاً بتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع حكومة بكين.

وأوضح زيلينسكي في تغريدته، أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة وذات مغزى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفاً أنه يعتقد أن هذه المكالمة وكذلك تعيين سفير لأوكرانيا لدى الصين، سيعطيان دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتُعد الصين أحد أهم وأكبر حلفاء روسيا في مواجهة الولايات المتحدة والغرب، وقد يُشير تعزيز علاقاتها مع أوكرانيا إلى تدخل صيني لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني الذي دخل عامه الثاني.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 27 أبريل 2023 - 5:37 صباحًا
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