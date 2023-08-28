زيلينسكي: يمكن إجراء الانتخابات وسط الحرب!

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين ، حرصه على إجراء انتخابات عامة حتى وسط الغزو الروسي المستمر، بيد أنه حذر من أنه ستكون هناك حاجة للدعم المالي من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأوكراني في مقابلة نشرت مساء أمس الأحد، :”بحسب القانون، يحظر إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية”، وأضاف أنه من الصعوبة بمكان تنظيم الانتخابات، وأشار إلى أن الدعم المالي الأمريكي والأوروبي هو أحد الشروط المسبقة لها”.

وتابع:”لن أستدين لتنظيم الانتخابات ، ولن أسحب أموالا من ميزانية الدفاع لإجراء الانتخابات أيضا”، وشدد على أنه من أجل ذلك ، سيتوجب على البرلمان تغيير القوانين المعمول بها و”بسرعة”.

ورغم ذلك، قال إن المشكلة الرئيسية لإجراء انتخابات شرعية هي كيفية ضمان قدرة الجنود على التصويت.