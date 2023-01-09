“زين السعودية” تبيع البنية التحتية للأبراج بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال

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أعلنت شركة “زين السعودية” للاتصالات بيع البنية التحتية لأبراجها، بقيمة 3.02 مليار ريال لشركة “لتيس الذهبية” المملوكة لكل من: صندوق الاستثمارات العامة، وزين السعودية، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، وشركة سلطان القابضة.

وأكدت في بيان لها على “تداول” أنها ملتزمة بموجب الصفقة بنقل ما لا يقل عن 3 آلاف برج من أصل 8069 برجاً، في حين سيتم نقل ملكية الأبراج المتبقية على دفعات خلال مدة لا تزيد على 18 شهراً.

وأوضحت أن شركة “لتيس الذهبية” مملوكة ، لكل من، صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 60%. ، وزين السعودية بنسبة 20%.، الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز بنسبة 10%.، وشركة سلطان القابضة بنسبة 10%.

وأبانت أن الصفقة تتضمن هياكل الأبراج فقط أما كامل المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية تبقى ملكاً لـ “زين السعودية”.