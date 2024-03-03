“زين السعودية” تحقق أعلى إيرادات في تاريخها بـ 9.9 مليار ريال

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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” تحقيق أرباح بـ 1.2 مليار ريال خلال 2023 مقابل أرباح 550 مليون ريال عن العام المالي من 2022 بارتفاع 130 %.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة بقيمة بلغت 9.9 مليار ريال ، وبزيادة قدرها 8.9% عن إيرادات العام 2022 البالغة 9.1 مليار ريال ، وتعود هذه الزيادة الى النمو في إيرادات كل من قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وإيرادات شركة “تمام للتمويل”، بالإضافة إلى مبيعات الجملة.

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير% المبيعات/الايرادات 9,883 9,075 8.9 إجمالي الربح (الخسارة) 5,857 5,315 10.2 الربح (الخسارة) التشغيلي 871 1,066 -18.29 صافي الربح (الخسارة) 1,267 550 130.36 اجمالي الدخل الشامل 1,239 760 63.03 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 10,591 9,802 8.05 ربحية (خسارة) السهم 1.41 0.61 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

كما أعلنت عن توصية مجلس ادارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023م.

وأوصت بتوزيع أرباح نقدية عن 2023 بقيمة 449 مليون ريال على المساهمين بواقع 0.5 ريال للسهم