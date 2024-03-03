“زين السعودية” تحقق أعلى إيرادات في تاريخها بـ 9.9 مليار ريال

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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” تحقيق أرباح بـ 1.2 مليار ريال خلال 2023 مقابل أرباح 550 مليون ريال عن العام المالي من 2022 بارتفاع 130 %.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة بقيمة بلغت 9.9 مليار ريال ، وبزيادة قدرها 8.9% عن إيرادات العام 2022 البالغة 9.1 مليار ريال ، وتعود هذه الزيادة الى النمو في إيرادات كل من قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وإيرادات شركة “تمام للتمويل”، بالإضافة إلى مبيعات الجملة.
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|المبيعات/الايرادات
|9,883
|9,075
|8.9
|إجمالي الربح (الخسارة)
|5,857
|5,315
|10.2
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|871
|1,066
|-18.29
|صافي الربح (الخسارة)
|1,267
|550
|130.36
|اجمالي الدخل الشامل
|1,239
|760
|63.03
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|10,591
|9,802
|8.05
|ربحية (خسارة) السهم
|1.41
|0.61
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
كما أعلنت عن توصية مجلس ادارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023م.
وأوصت بتوزيع أرباح نقدية عن 2023 بقيمة 449 مليون ريال على المساهمين بواقع 0.5 ريال للسهم
|تاريخ توصية مجلس الإدارة
|1445-08-18 الموافق 2024-02-28
|اجمالي المبلغ الموزع
|449.365 مليون ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|898.729 مليون سهم
|حصة السهم من التوزيع
|0.5 ريال سعودي
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 5
|تاريخ الأحقية
|ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.
|تاريخ التوزيع
|سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية.