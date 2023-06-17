سائحة أمريكية وزوجها يتحدثان عن زيارتهما للسعودية وعن حضورهما فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية بالرياض

استعرضت كاميرا “العربية”، احتفاء واسع لأسرة أمريكية حضرت فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية بنان بالرياض.

وأعربت الأسرة عن سعادتها البالغة لزيارة هذا المعرض، الذي وصفته بأنه يحتوي على مهن وحرف أكثر من رائعة.

وقال “الزوج”، إن المملكة العربية السعودية بها العديد من المناطق والمراكز السياحية المهمة والممتعة، التي تحفز أي سائح من الذهاب إلى أرض المملكة للاحتفال بالأجواء الهادئة والمتميزة داخل المدن السعودية.

وأضافت “الزوجة”، أنها شعرت بأجمل إحساس في حياتها في المملكة، وبالتحديد من داخل معرض الحرف اليدوية في الرياض، مشيدة بالأجواء الخيالية في المملكة، وبتعامل الشعب السعودي الراقي.