سابقة في الكويت.. سجينان يفوزان بانتخابات “مجلس الأمة”

رغم غيابهما، احتفل أنصار مرشحين مسجونين فازا بمقعدين في البرلمان الكويتي الجديد، وذلك في حدث تاريخ لم تشهده البلاد من قبل.

انطلقت الاحتفالات الشعبية في مقر المرشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، حامد البذالي الذي فاز في الانتخابات عن الدائرة الثانية. لكن الملفت في الأمر أنه لا يزال في السجن المركزي.

عمت مظاهر الاحتفال بفوز النائب السجين منطقة الصليبات، و أطلق أهالي قبيلة بني غانم العنان للأغاني الشعبية والوطنية، وصدحت أبواق السيارات إيذانا بتوزيع الحلويات والشاي على الجمهور.

وفي سابقة في تاريخ انتخابات مجلس الأمة الكويتي، تمكن البذالي ونائب آخر وهو مرزوق الخليفة المرشح الفائز من الدائرة الرابعة، من الفوز بعضوية مجلس الأمة وهما داخل أسوار السجن.

وفي تصريح لموقع “الحرة” أكد المحامي عبدالله المحري، أخو النائب السجين، أن التصويت لصالح شقيقه سابقة في تاريخ بلده، مؤكدا أن فريق محامين تشكل للدفاع عن البذالي، وأنه يأمل في إطلاق سراحه ليلتحق بعمله النيابي في البرلمان الجديد.

ومن المنتظر أن يُعرض النائب البذالي أمام المحكمة مجددا يوم 20 أكتـوبر لتصدر حكمها في القضية المعروفة بفرعية بني غانم.