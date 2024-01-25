“سار” توقع اتفاقية لإطلاق قطار “حلم الصحراء” داخل المملكة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط

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شهد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر توقيع الخطوط الحديدية السعودية “سار” ومجموعة أرسينالي الإيطالية المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة اتفاقية لإطلاق خدمة قطار “حلم الصحراء”, حيث مثل الجانبين خلال التوقيع الرئيس التنفيذي لـ”سار” الدكتور بشار بن خالد المالك, ورئيس مجلس إدارة المجموعة باولو بارليتا وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ 15 مارس 2023م.

وأوضح معاليه أن انطلاق هذه الخدمات الفاخرة في القطارات داخل المملكة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيضيف خدمات نوعية وخيارات إضافية في أنماط التنقل بالمملكة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتحسين جودة الحياة ودعم الإستراتيجات الوطنية الرائدة.

ونوه بالدعم الكبير غير المحدود الذي تلقاه منظومة النقل والخدمات اللوجستية من القيادة الحكيمة في تمكين القطاع لتحقيق مشاريعه ومبادراته الخدمية والتنموية، مثمّناً التعاون والتكامل المشترك بين المنظومة ومختلف الجهات في هذا المجال لتطوير أنماط النقل وتحسين تجربة المستفيد.

من جانبه، أكّد الدكتور المالك التزام الخطوط الحديدية السعودية بدورها الوطني الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من إستراتيجية الشركة المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن قطار “حلم الصحراء” سيمثل إضافة كبيرة لخدمات الشركة كونها تضيف خياراً سياحياً وترفيهياً هاماً لقائمة خدماتها المقدمة لعملائها، وإتاحة الفرصة لزوار المملكة وساكنيها اكتشاف المزيد من مناطق المملكة في إطار متكامل من خدمات النقل الفاخرة والمرفهة.

فيما أفاد باولو بارليتا أن مراحل الإنتاج الأولية لقطار حلم الصحراء قد بدأت مؤخراً في إيطاليا استعداداً لدخول الخدمة بحسب الخطة المعلنة.

وسيفتح قطار “حلم الصحراء” الذي يتكون من 40 كابينة فاخرة باب الحجز في نهاية العام الميلادي الحالي على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الرابع من العام القادم، حيث ينطلق مسار أولى الرحلات من محطة قطار الشمال بالعاصمة الرياض مروراً بحائل وانتهاءً بمحطة قطارات الركاب بالقريات.

مما يذكر أن شركة ارسينال التي استثمرت أكثر من مائتي مليون ريال في قطار “حلم الصحراء” وهي شركة إيطالية متخصصة في الضيافة الفاخرة وإدارة الفنادق والمنتجعات العالمية والسفر الفاخر، وتعمل على مشاريع مستدامة للخدمات الفاخرة عبر القطارات السياحية من خلال أسطول مكون من ستة قطارات تعمل في إيطاليا.