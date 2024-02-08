“سار” ومجموعة سعيد غدران توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز النقل الحديدي لصادرات الشركة في السعودية

المناطق_محمد حسن الشيخ

تم توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة النقل السعودية (سار) ومجموعة سعيد غدران لتعزيز نقل صادرات الشركة عبر الخطوط الحديدية من المنطقة اللوجستية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حيث يأتي هذا التوقيع في إطار جهود تعزيز التكامل بين المنظومات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستفادة من الشبكة الحديدية الموجودة في المملكة وتعزيز دور النقل الحديدي في دعم صادرات الشركة وتحسين كفاءة النقل ووقت التسليم مما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الاستدامة البيئية، حيث يُعتبر النقل الحديدي واحداً من وسائل النقل الأكثر فعالية وصديقة للبيئة.

وقد أعربت الشركتان عن تفاؤلهما بالتعاون المستقبلي وتأثيره الإيجابي على اقتصاد المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السعودية لتعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع النقل، مما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قطاعات الصناعة والتصدير.

تجدر الإشارة إلى أن سار هي شركة نقل وخدمات لوجستية مملوكة للدولة السعودية، تعمل على تطوير قطاع النقل في المملكة وتعزيز الاستدامة البيئية والتكامل بين وسائل النقل المختلفة. من جانبها، تُعد مجموعة سعيد غدران إحدى الشركات الرائدفي مجال صناعة البتروكيماويات والتصنيع في المملكة العربية السعودية.

وبفضل الشبكة الحديدية القائمة في المملكة، ستستفيد الشركات المحلية والعالمية من هذا التعاون في تسهيل نقل البضائع وتحسين سلاسة العمليات التجارية. ستعزز هذه الخطوة دور المملكة كمركز للنقل واللوجستيات في المنطقة وتعزز تكامل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

بهذه الخطوة، تؤكد السعودية التزامها بتطوير قطاع النقل والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز دور النقل الحديدي في تحقيق رؤية السعودية 2030. من المتوقع أن تستفيد الشركات والمستهلكين من هذا التعاون من خلال تحسين خدمات النقل وتقليل التكاليف والزمن اللازم للتسليم.