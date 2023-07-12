سافيتش يجتاز الفحص الطبي مع الهلال

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تجاوز اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الفحص الطبي اليوم الأربعاء تمهيدا لانضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من لاتسيو الإيطالي على أن تكون مدة العقد 3 سنوات.

ويبلغ سافيتش من العمر 28 عامًا، ويعتبر من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي.

انضم سيرجي سافيتش إلى نادي لاتسيو عام 2015، ولعب منذ ذلك الحين 341 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 69 هدفاً وقدّم 59 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، شارك في 43 مباراة مع منتخب صربيا، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 8 آخرين.