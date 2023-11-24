“سالا للترفيه” توقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للبولينج لتنظيم بطولة بوبز فايمس المفتوحة

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وقعت شركة سالا للترفيه، التابعة لفيدا القابضة، اتفاقية شراكة مع الاتحاد السعودي للبولينج لإطلاق بطولة بوبز فايمس للبولنج المفتوحة والتي ستنطلق بتاريخ 15 يناير 2024 على مستوى الخليج العربي. وتتماشى الاتفاقية مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ في التركيز على السياحة الرياضية وبناء مجتمع رياضي حيوي وذاك من خلال تقديم فعاليات تخص بطولات البولنج الرياضية قي المملكة . كما تهدف هذي البطولة إلى جذب وإبراز اللاعبين واللاعبات المحترفين والهواة في المملكة وجميع أنحاء الخليج العربي. وستقام البطولة في “بوبز فايمس” – بوليڤارد رياض سيتي، العلامة التجارية الفارقة في عالم البولنج تحت مظلة سالا للترفيه. وسيتجاوز مجموع جوائز البطولة للمشاركين ٦٠،٠٠٠ ريال سعودي بالإضافة إلى عدة جوائز إضافية من رعاة البطولة.

صرح رئيس الاتحاد السعودي للبولينج الأستاذ عبد الملك الشثري: “نفخر بأن يكون الاتحاد السعودي للبولينج رائدا ونموذجا لتطوير لعبة البولينج من خلال إعداد وتطبيق استراتيجيات واضحة وممكنة التنفيذ وذات أهداف يمكن تحقيقها من خلال تفعيل وتشجيع دور الجهات ذات العلاقة والمجتمع بشكل عام من خلال تشجيع ونشر لعبة البولينج في جميع أنحاء المملكة بين المواطنين وزيادة عدد الممارسين لها ومن ضمن أهدافه مساهمة البولينج في الاقتصاد المحلي وتفعيل مراكز البولينج بالشراكة مع القطاعات المختلفة”.

الجدير بالذكر بأن صالات بوبزفايمس للبولينج التي تتمتع بتصاميم جذابه وبمعايير تتناسب مع محترفي وهواة البولينج على حدٍ سواء. بالإضافة الى ذلك يعتبر بوبز فايمس بفروعه الاحدى عشر المنتشرة في انحاء المملكة من الوجهات المفضلة للعائلة والاصدقاء لمختلف الاعمار.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة سالا للترفيه، المهندس عبدالرحمن بن سلمان الحكير: “يسعدنا أن نعلن اليوم عن شراكتنا مع الاتحاد السعودي للبولينج واقامة بطولة فريدة من نوعها وخلق تجربة لا تُنسى للاعبي البولينج المحترفين والهواة على حدٍ سواء، كما نفخر بكوننا من رواد دعم رياضة البولينج في المملكة العربية السعودية عن طريق الاستثمار في البنية التحتية المناسبة لتنظيم الأحداث الرياضية ذات الجودة العالية، ونهدف إلى زيادة عدد فروعنا في أنحاء المملكة العربية السعودية إلى ٣٠ فرع خلال الثلاث سنوات القادمة، وكذلك توسيع نطاق شراكاتنا لتوفير برامج متنوعة لدعم أهداف الاتحاد السعودي للبولينج في تنمية الكفاءات المحلية من خلال عقد مزيد من البطولات وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.