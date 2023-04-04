سالتور مدرب تشيلسي المؤقت يستهدف “مواصلة تطوير” الفريق

المناطق_رويترز

قال برونو سالتور مدرب تشيلسي المؤقت اليوم الاثنين إن الفريق بحاجة للمضي قدما بسياسة خطوة بخطوة بعد إقالة المدرب جراهام بوتر، في الوقت الذي يسعى فيه المدرب المؤقت لإحداث تحول في حظوظ النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأُقيل بوتر أمس الاحد بعد فترة من النتائج السلبية التي جعلت الفريق صاحب القيمة التسويقية المرتفعة يحتل المركز 11 في الدوري الممتاز.

وسيتولى سالتور، الذي عاون بوتر في برايتون أند هوف ألبيون وتبعه للعمل معه في ستامفورد بريدج العام الماضي، تدريب النادي اللندني بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب الإنجليزي.

وسيواجه سالتور اختبارا قويا في مباراته الأولى حين يستضيف غدا الثلاثاء ليفربول ثامن الترتيب والذي يتقدم على تشيلسي بأربع نقاط.

وأبلغ سالتور الصحفيين “أنا موجود هنا الآن بفضل جراهام والنادي يعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة. أنا هنا فقط لأساعد النادي بأفضل طريقة ممكنة بالنسبة لي”.

وأضاف الإسباني “أنا هنا وسأحاول مواصلة التطوير. أعتقد أن جراهام قام بعمل رائع.

“كرةالقدم عمل معقد وعلينا أن نواصل المحاولة.

“لم استطع رؤية اللاعبين بعد (عقب تعيينه). لدينا حصة تدريبية مسائية.

“في نهاية اليوم ستقع المسؤولية علينا جميعا. علينا أن نضع تركيزنا على مباراة الغد وهذا هو مصدر الطاقة الذي نسعى لأن نستمد منه قوتنا. (اللاعبون) في حالة حزن أيضا.

“تحدثت مع الملاك. هم داعمون لنا. أركز على تدريب اليوم ثم يوم المباراة وسنسير بعدها خطوة بخطوة”.

وكان منصب مدرب تشيلسي الجديد محل نقاش على مدار 24 ساعة مضت وارتبط كل من يوليان ناجلزمان وبريندان رودجرز ولويس إنريكي بشغل الوظيفة.

وبسؤاله عما إذا كان يمكن أن يكون مرشحا لشغل منصب المدرب الدائم قال سالتور “هذا شيء لا يمكنني التحكم فيه. أنا أضع تركيزي حاليا على ما يمكنني التحكم فيه وأعمل يوما بيوم.

“هذا تحد كبير. أقوم بالتدريب منذ أربع سنوات لكن لدي 24 عاما من الخبرة في كرة القدم. لدي الكثير من الخبرة في غرفة الملابس ومحاولة مساعدة اللاعبين وإرشادهم لأنني خضت هذه المواقف من قبل”.

وسيلعب تشيلسي ضد ليفربول الذي خسر آخر ثلاث مباريات له في جميع المسابقات.

وقال سالتور “لدي إعجاب كبير بيورجن كلوب. يمر (ليفربول) بموسم صعب أيضا لكن لديهم مجموعة من اللاعبين الكبار ونتوقع أن تكون مباراة هجومية بضغط ونسق مرتفعين”.