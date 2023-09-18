“سالك” تزيد حصتها بـ”نادك” لـ38.65%

المناطق-متابعات

كشفت شركة “سالك” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أنها زادت حصتها في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” من 32.46% إلى 38.65%، حيث تعد هي الزيادة الثانية بعد أن كانت حصة سالك 20%.

وتعد “نادك” من الشركات الوطنية الرائدة في الصناعات الغذائية والزراعية، وتتواءم استراتيجيتها مع مستهدفات “سالك” للاستثمار المحلي في السلع الغذائية.

كما تسعى “نادك” إلى تعزيز دورها الفعّال في منظومة الأمن الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي عبر التحول إلى شركة غذائية متكاملة، ما سيسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي لبعض السلع المستهدفة ودعم سلاسل الإمداد داخل المملكة.