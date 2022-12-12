سالم الدوسري جاهز للمشاركة أمام النصر

يواصل لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، سالم السعودي برنامج التأهل الطبي والبدني للشفاء من الإصابة التي تعرض لها اللاعب مع المنتخب الوطني أثناء مباريات كأس العالم.

وتلقى الجهاز الفني للنادي الهلال، بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، نبأ سار بشأن إصابة سالم الدوسري وحقيقة مشاركته في الديربي أمام النصر بدوري روشن.

ووفقا لصجيفة “الرياضية”، فإن سالم قد بدأ مرحلة العلاج والتأهيل فور العودة إلى الرياض، ويستجيب جيدًا للبرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي في الهلال.

وتابعت: “الدوسري”، سيكون جاهزا تماما لمواجهة الغريم التقليدي فريق النصر، في المواجهة المرتقبة بمسابقة الدوري.

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