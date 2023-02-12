سالم الدوسري لجماهير الهلال: “سنحقق كأس العالم”

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وجه سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة تحدٍ إلى الجميع، بعد إنجاز الهلال التاريخي في بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال إنجازًا تاريخيًا للأندية السعودية، بالفوز بالميدالية الفضية من بطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، بنتيجة (3-5)، في المباراة النهائية، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وعقب وصول بعثة الهلال إلى الرياض، وجه سالم الدوسري رسالة محفزة لجماهير الزعيم، قائلًا إن الهلال سيتوج بكأس العالم.

وسجل سالم الدوسري هدفين في النسخة التاسعة عشر من بطولة كأس العالم للأندية، ليعادل رقم المصري محمد أبو تريكة، نجم الأهلي المصري السابق، في صدارة الهدافين العرب بتاريخ كأس العالم، برصيد 4 أهداف.