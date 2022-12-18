سالم الدوسري يتلقى مفاجأة بشأن هدفه أمام الأرجنتين بالمونديال.. فيديو

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، هدف لاعب المنتخب السعودي “سالم الدوسري” في شباك الأرجنتين ليحصد المركز الثالث ضمن قائمة أفضل أهداف كأس العالم 2022 بقطر.
وسجل الدوسري هدفاً خلال مباراة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين، والتي حسمها الأخضر لصالحه في دور المجموعات بنتيجة هدفين لهدف.
وجاءت قائمة أفضل أهداف في كأس العالم على النحو التالي:
1- يتشارلسون على صربيا
2- ريتشارلسون على كوريا
3- سالم الدوسري على الأرجنتين
4- أولمو على كوستاريكا
5- تشافيز على السعودية
6- فرنانديز على المكسيك
7- مبابي على بولندا
8- غفارديول على المغرب
9- راموس على سويسرا
10- راشفورد على ويلز
🚨🚨🚨 رسميًا:
الفيفا يختار هدف سالم الدوسري ضد الأرجنتين كثالث أجمل هدف في كأس العالم 💚 pic.twitter.com/S8SW7R3HcB
— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 17, 2022