“سال السعودية” شريك لوجستي للدوري السعودي للمحترفين

المناطق_واس

وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم، عقدًا مع شركة “سال” السعودية للخدمات اللوجستية، لتُصبح بموجبه “سال” شريكًا لوجستياً من الفئة الذهبية للدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وأصبحت “سال” أول شريك للدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” بين الشركات المتخصصة في الحلول والخدمات اللوجستية، بموجب العقد الذي وقعه نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين سعد اللذيذ، مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال فيصل البداح.

من جانبه، أكد اللذيذ، أن الشراكة مع “سال”، تأتي ضمن إستراتيجية التحول للدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، وذلك بزيادة قيمته الفنية والسوقية وتعظيم إيراداته للوصول به للهدف الرئيسي ووضعه ضمن أفضل 10 دوريات في العالم.

وأوضح البداح: “نستكمل إستراتيجيتنا في دعم الأحداث الرياضية السعودية الضخمة والمشاركة بها عبر رعايتنا للدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، مع إيماننا التام أن رياضة كرة القدم هي الرياضة الأولى عالمياً ومن أهم وسائل التسويق التي تصل لمختلف الشرائح.