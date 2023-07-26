“سال” وصلة توقّعان مذكرة تفاهم لدراسة وبحث فرص التعاون المشترك في تطوير منطقة ملهم للخدمات اللوجستية

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وقّعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة (صلة)، لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، وتقديم دراسات لتطوير المناطق اللوجستية في المملكة وتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول اللوجستية لشركة سال المهندس ثنيان آل ثنيان، ونائب رئيس أول لإدارة تطوير الأعمال والاستثمار لشركة “صلة”أسامة قرقوري، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأوضح المهندس آل ثنيان، في تصريح صحفي أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى دعم وتطوير المناطق اللوجستية التي تعد أحد أهم القطاعات والخدمات في منظومة النقل في المملكة التي تتمتع بموقع إستراتيجي متميز على خطوط التجارة العالمية، والاستفادة من خبرة “سال” وإمكانياتها وحلولها اللوجستية المبتكرة.

وأكد آل ثنيان، حرص الشركة الدائم على الدخول في مثل هذه الاتفاقيات الهادفة والمثمرة مع العديد من الجهات الحكومية والشركات العالمية والمحلية الرائدة، من أجل خدمة المستهدفات الوطنية في القطاع اللوجستي، وتقديم أفضل الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة، باعتبارها الرائد اللوجستي الوطني، الذي يسهم في تطوير القطاع لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً يربط بين قارات العالم، وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي والمهم وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

يذكر أن “سال” تقدم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم سال خدمات لوجستية متكاملة ومتخصصة لعملائها، كما تتعامل مع 95/ من حجم الشحنات الجوية في مطارات المملكة بالإضافة لتقديمها خدمات الشحن البحري والجوي والبري، مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية داخل

المملكة، ومحركاً رئيساً في تطوير هذا القطاع وفقاً لرؤية السعودية 2030.