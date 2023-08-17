«ساما»: السعوديون أنفقوا 1.81 مليار ريال على المطاعم والمقاهي في أسبوع

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كشفت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، أن عدد العمليات المنفذة خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس 2023، وصل إلى نحو 178.96 مليون عملية.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة على قطاع المطاعم والمقاهي ﺑـ1.81 مليار ريال، تلاه قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.74 مليار ريال.

ووفقاً للبيانات، بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 11.97 مليار ريال خلال الأسبوع المذكور، مقارنة بنحو 12.66 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

وتصدر قطاع المجوهرات القطاعات المنخفضة بنسبة 10%، تلاه قطاعا الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وسلع وخدمات متنوعة بنسبة 9%. وشهدت جميع القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ما عدا قطاع التعليم المرتفع بنسبة 61%.

ووفقاً للبيانات، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.75 مليار ريال، ما يمثل 31% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.75 مليار ريال، وذلك بحسب توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المذكور.

يذكر أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.