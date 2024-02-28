“سامري حائل” يشعل حماس زوّار فعالية “مدهال” بجادة الإبل في حائل

المناطق_واس

أدت الفرقة الشعبية في فعالية “مدهال” التي تنظمها أمانة منطقة حائل بجادة الإبل في حائل “سامري حائل ” ، وسط أجواء حماسية شعبية تراثية تفاعل واستمتع معه الحضور من الزائرين والمهتمين بالفنون الشعبية بالقرية الشعبية التي ينظمها نادي الإبل ضمن فعاليات المهرجان.

ويعد سامري حائل موروث تراثي أصيل للمنطقة ووجهة مميزه الأهالي والزوار من مختلف الأعمار للاستمتاع بفنه والقصائد المغناة في العروض، حيث يطرب العديد من كبار السن للاستمتاع بما يقدم عبر الفرقة الشعبية المؤدية لفن السامري، فيما تفاعل الجمهور مع الفرقة بتنوع القصائد الشعبية من موروث السامري.