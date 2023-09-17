سانتو: الاتحاد اعتاد على المشاركة في دوري الأبطال

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تحدث مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو عن مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره أجمك الأوزبكي، بدوري أبطال آسيا، المقرر لها غدا الاثنين.

ويستضيف الاتحاد نظيره أجمك أولماليك الأوزبكي، مساء الاثنين، على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن دوري أبطال آسيا بطولة جميلة بكل تأكيد، وهذه البطولة الاتحاد اعتاد على المشاركة فيها.

وأوضح أن الاتحاد لم يحقق هذه البطولة منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه غدا البداية وهي مباراة مهمة كونها المباراة الأولى.

ويستضيف الاتحاد نظيره أجمك أولماليك الأوزبكي، مساء الاثنين المقبل، على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويوجد الاتحاد في المجموعة الثالثة بجانب كل من سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك أولماليك الأوزبكي.