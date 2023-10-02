سانتو يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة سباهان

المناطق_متابعات

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، على التشكيل المتوقع لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين على ملعب نقش جاهان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

“عبد الله المعيوف، حسن كادش، عمر هوساوي، مدالله العليان، مهند الشنقيطي، فابينيو ،نجولو كانتي، أحمد بامسعود، كورنادو، رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

“سلطان الفرحان، مروان الصحفي، سويلم المنهالي، فرحة الشمراني، طلال حجي، هارون كمارا، صالح العمري، أسامة المرمش”.