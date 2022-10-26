سان جيرمان وبنفيكا يتأهلان.. ويوفنتوس يودع

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حُسِمَت بطاقتا المجموعة الثامنة، إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، فيما ودّع يوفنتوس الإيطالي ومكابي حيفا البطولة بعد خسارتهما، الثلاثاء، في باريس بنتيجة كاسحة 2-7، ولشبونة 3-4 توالياً في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وبقي سان جيرمان متصدراً المجموعة بـ11 نقطة، وبفارق الأهداف المسجلة أمام بنفيكا بنتيجة تعادلهما في المواجهتين المباشرتين بينهما، وبالتالي ضمن بطاقته إلى ثمن النهائي قبل حلوله ضيفاً في تورينو خلال الجولة الختامية، التي تجمع بنفيكا بمضيفه مكابي.

في المقابل، توقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ماكابي حيفا الذي ينافسه على بطاقة «يوروبا ليج».

وسجل أهداف باريس سان جيرمان ليونيل ميسي «هدفين» في الدقيقتين 19، والأخيرة من الشوط الأول، وكيليان مبابي «هدفين» في الدقيقتين 32،65، ونيمار في الدقيقة 35، وشيان جولدبيرج لاعب ماكابي حيفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، وكارلوس سولر في الدقيقة 84، بينما تكفل بهدفي ماكابي حيفا عبدولاي سيك في الدقيقتين 38 و51.

وسجل أهداف بنفيكا أنتونيو سيلفا في الدقيقة 17، وجواو ماريو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ورافا سيلفا «هدفين» في الدقيقتين 35،50، فيما أحرز أهداف يوفنتوس مويس كين، أركاديوز ميليك، ويستون ماكيني، في الدقائق 21 ،77، 79.