سان جيرمان يقترب من لقب الدوري بالفوز على تروا

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اقترب باريس سان جيرمان من الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 3-1 على تروا القابع بالمركز قبل الأخير بفضل أهداف كيليان مبابي وفيتينيا وفابيان رويز اليوم الأحد.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة من 34 مباراة بفارق ست نقاط عن لانس وثماني نقاط عن أولمبيك مرسيليا مع تبقي أربع مباريات بالموسم.

ويحتاج فريق العاصمة، الذي لعب بدون ليونيل ميسي الموقوف من النادي بسبب السفر إلى السعودية دون تصريح، إلى سبع نقاط لحسم اللقب للمرة 11 وتعزيز رقمه القياسي.

وضع مبابي الزوار في المقدمة بالدقيقة الثامنة وأضاف فيتينيا الهدف الثاني قبل مرور ساعة

وقلص تشافير تشافاليرين الفارق لتروا في الدقيقة 83 لكن رويز أعاد فارق الهدفين بعد ثلاث دقائق.