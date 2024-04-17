سان جيرمان يقهر برشلونة برباعية ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا

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تأهل باريس سان جيرمان للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز عريض على مضيفه برشلونة بنتيجة 4/1 مساء اليوم الثلاثاء. تقدم الفريق الكتالوني بهدف مبكر سجله الجناح البرازيلي رافينيا بعد مرور 12 دقيقة مستفيدا من عرضية زميله الواعد لامين يامال.

ولكن الفريق الكتالوني أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه رونالد أراوخو في الدقيقة 29، ليستغل العملاق الباريسي النقص العددي أفضل استغلال.

أدرك الضيف الباريسي التعادل في الدقيقة 40 بهدف سجله عثمان ديمبلي بعد كرة عرضية من برادلي باركولا.

وفي الشوط الثاني أضاف باريس سان جيرمان ثلاثة أهداف أخرى، حيث تقدم بهدف فيتينيا في الدقيقة 54 وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة .61

وسجل مبابي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 89 بعد هجمة مرتدة سريعة، ليتأهل الفريق الباريسي بنتيجة 6/4 في مجموع المباراتين ويرد اعتباره بعد الخسارة على ملعبه أمام برشلونة 2/3 الأسبوع الماضي في ذهاب دور الثمانية.

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني بالفوز 4/2 مساء الثلاثاء ليعوض خسارته ذهابا 1/2 في إسبانيا.