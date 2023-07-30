“سان فرانسيسكو” تصدم “ماسك” بشعار “تويتر”

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كشفت سلطات مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ عن فتح تحقيق في شعار منصة تويتر الجديد “X” الذي تم تثبيته مؤخراً، فوق مبنى وسط المدينة المعروف سابقاً باسم مقر “تويتر”.

وقرر مالك “تويتر” إيلون ماسك، تغيير العلامة التجارية لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ليحل شعار “X” الجديد محل الطائر الأزرق، لكن تم إيقاف العمل بتغيير اللافتة فوق المبنى الرئيسي للمنصة لأسباب تتعلق بالسلامة.

واشترطت إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو، حصول “ماسك” على تصاريح تغيير اللافتة من أجل إتمام الأمر لضمان أن اللافتة في مكان سليم ومثبتة بأمان، وهو ما دفع السلطات لوقف هذا التغيير لإجراء تحقيق لحين إصدار هذه التصاريح.