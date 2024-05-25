ساهم بـ4 أهداف… رحيمي يُتوّج العين بطلاً لدوري أبطال آسيا

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قاد المهاجم المغربي سفيان رحيمي نادي العين الإماراتي إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بتغلّبه على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني 5-1، في إياب النهائي.

وكان يوكوهاما فاز ذهاباً 2-1، قبل أن يقلب العين النهائي إياباً لمصلحته.

وفرض رحيمي نفسه نجماً للنهائي، بعدما سجّل الهدفين الأول والثالث، وتسبّب في ركلة جزاء الهدف الثاني كما صنع الهدف الرابع.

كما تسبب رحيمي في طرد حارس الفريق الياباني قبل نهاية الشوط الأول بثواني قليلة.

وحقق بذلك العين لقب الأبطال الثاني في تاريخه بعد عام 2003، وضمن مشاركته في كأس العالم للأندية صيف 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة.

شهد الشوط الأول من إياب نهائي دوري أبطال آسيا إثارة كبيرة بتسجيل 3 أهداف مقابل طرد على حارس يوكوهاما ويليام بوب.

العين باغت ضيفه بهدف مبكر منذ الدقيقة الثامنة عبر المغربي المتألق سفيان رحيمي، بتمريرة سحرية من زميله نادر يحيى.

العين واصل ضغطه على دفاعات يوكوهاما معتمدا على توغلات بندر الأحبابي من الجهة اليمنى

ورد الضيف بأول محاولة عبر تصويبة سهلة من البير دا سيلفا في الدقيقة 26.

ومن ركلة جزاء، ضاعف كاكو النتيجة للعين في الدقيقة 32، ليشعل الأجواء في استاد هزاع بن زايد.

وفي غفلة من الجميع، قلص البرازيلي يان ماتيوس النتيجة للفريق الياباني في الدقيقة 40، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى يوكوهاما ضربة قوية بطرد حارسه ويليام بوب بعد عرقلة رحيمي.

بدأ الشوط الثاني بهدوء نسبي من الجانبين، قبل أن يشعل رحيمي الأجواء بهدف ثالث رائع للعين من تصويية محكمة في الدقيقة 67.

العين تمكن من قتل المباراة في الدقيقة 90+1 بهدف رابع عبر البديل لابا كودجو العائد من الإصابة، بعد أن استغل تمريرة من رحيمي.

قبل أن يختم لابا الخماسية بهدف في الدقيقة 90+5.