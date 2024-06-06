ساوثغيت: تجهيز كين “أكثر أهمية” من مشاركة توني

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أكد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا أن إيفان توني مهاجم برنتفورد سيحصل على بعض دقائق اللعب في المباراة الودية أمام أيسلندا، الجمعة، لكن تجهيز القائد هاري كين “بشكل صحيح” قبل بطولة أوروبا “يورو 2024” يكتسب أولوية.

وعانى كين مهاجم بايرن ميونخ من إصابة في الظهر قرب نهاية الموسم ولعب فقط آخر 30 دقيقة من المباراة التي فازت فيها إنجلترا 3-صفر على البوسنة والهرسك يوم الاثنين الماضي وسجل الهدف الثالث من مسافة قريبة.

وقال ساوثغيت الذي سيتعين عليه تقليص تشكيلته إلى 26 لاعبا بحلول يوم الجمعة: سيشارك توني في مباراة الجمعة، لكن يجب أن أتعامل مع هاري كين بشكل صحيح.

وواصل: في بعض الأحيان نواجه صعوبات لتحقيق الأولويات بين ما هو مطلوب وما ترغب في رؤيته في نهاية المطاف في الفريق. الأمر بهذه البساطة.

وقال ساوثغيت إن مباراة الجمعة على ملعب ويمبلي تكتسب أهمية إضافية لأنها الاستعداد الأخير لبطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.

وأضاف: نريد البناء على أداء يوم الاثنين فهي مباراة مهمة للاعبين على المستوى البدني. حتى بالنسبة للاعبين الذين خاضوا الكثير من مباريات كرة القدم، فإنهم ما زالوا بحاجة إلى الحفاظ على إيقاع المباريات، يوم الجمعة سيكون تدريبا مهما للفريق.

وتستهل إنجلترا مشوارها في البطولة يوم 16 يونيو بمواجهة صربيا في المجموعة الثالثة.