سباحة 62″ عمل فني لـ تكريم الإرادة الإنسانية والعزيمة

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يشارك المخرج المتألق منصور اليبهوني الظاهري بفيلمه الوثائقي “سباحة 62” في مهرجان الخليج السينمائي بدورته الجديدة المقامة في الرياض، مضيفًا إلى المشهد الثقافي السعودي رونقًا باهرًا. الفيلم، الذي نال استحسانًا واسعًا، يروي قصة ملهمة تجمع بين الإنسانية والتحدي، متتبعًا رحلة عابرة للحدود نحو تحقيق الأحلام. “سباحة 62” ليس مجرد عمل فني؛ إنه تكريم للإرادة الإنسانية والعزيمة اللا متناهية.

مشاركة الظاهري في المهرجان تأتي عقب الإنجازات البارزة التي حققها الفيلم في الساحة الدولية؛ حيث كان “سباحة 62” محط تقدير في مهرجانات مرموقة، نيلًا لجائزة أفضل فيلم وثائقي خليجي عربي في مهرجان العين السينمائي، وجائزة أفضل مخرج في مهرجان الجائزة الحمراء بفرنسا. كما تألق في نيويورك للأفلام المستقلة بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وحصد تقديرًا مماثلًا في مهرجاني جائزة لندن ولوس أنجلوس للأفلام مع جوائز تعزز مكانته كعمل سينمائي استثنائي.

هذه المشاركة تسلط الضوء ليس فقط على “سباحة 62” بل وتعتبر شهادة على الموهبة الخليجية في صناعة الأفلام. إن الاعتراف الدولي الذي تحقق يبرز الظاهري وفيلمه كرموز للتميز في السينما الوثائقية، مؤكدًا على أن القصص الإنسانية العميقة والإخراج الفني المتقن لهما صدى في كل أنحاء العالم.

يصبح “سباحة 62″، بما يحمله من قيمة فنية ورسالة إنسانية، نافذة للعالم لاستكشاف التجارب الخليجية والاحتفاء بها، مدعمًا الجسور بين الثقافات ومعانقًا التنوع. ومع استمرار ترشحه لمزيد من الجوائز الدولية في الولايات المتحدة وأوروبا، يظل المخرج منصور اليبهوني الظاهري وفيلمه “سباحة 62” قصة نجاح باهرة، شاهدة على قوة السينما في تجاوز الحدود وتوحيد العالم.