“سباهي” تعتمد مركز صحي قصر بن عقيل والصناعية بعنيزة

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حصل تجمّع القصيم الصحي على اعتماد مركز الرعاية الصحية الأولية بقصر بن عقيل بمحافظة الرس من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، وجرى تجديد اعتماد مركز الرعاية الصحية الأولية بالصناعية بمحافظة عنيزة ليرتفع بذلك عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحاصلة على الاعتماد من “سباهي” بمختلف محافظات منطقة القصيم إلى 51 مركزًا.

وأشار التجمّع إلى أن حصول المراكز الصحية الجديدة للاعتماد جاء بعد تحقيقها للنسب المحددة في معايير التقييم الشامل ومتطلبات الاعتماد الأساسية، إضافة إلى الالتزام بلوائح السلامة للمرضى والحفاظ على مستويات الرعاية الصحية الأولية، بما يتوافق مع ضوابط واشتراطات أنظمة الجودة بكافة جوانبها، لما لذلك من أهمية في تعزيز ثقة المرضى بنوعية ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

وأكّد تجمّع القصيم الصحي أن هذه النجاحات المميزة الجديدة تعزز ما يتحقق من الإنجازات المكتسبة في تنفيذ مصفوفة برامج التطوير ومشاريع التأهيل وخطط التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف المنشآت الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، تماشياً مع مبادرات برنامج التحول الصحي الشامل الهادفة إلى الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق أفضل المعايير المحلية والدولية.