سبب رؤية القمر من جانب واحد

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لا يزال البعض يتساءل عن السبب الذي يجعلنا يمكننا أن نرى القمر من جانب واحد رغم أنه يدور حول محوره. والسبب وراء هذه الظاهرة الفلكية أن سرعة دوران القمر حول نفسه تساوي سرعة دورانه حول الأرض تمامًا، حيث يتم دورته خلال 28 يومًا.

الجانب المظلم

والبعض يستخدم مصطلح الجانب المظلم لوصف الجانب الآخر من القمر، حيث إن رؤية الجانب البعيد غير ممكن من فوق الأرض ولكنها تكون ممكن من الفضاء.

رؤية القمر

وبحسب الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء فإن سبب رؤيتنا 50 % فقط من سطح القمر يعود إلى أن القمر يدور حول الأرض ويدور حول نفسه في المدة ذاتها حيث تساوي سرعة دورانه حول الأرض وهذه الفترة هي الشهر القمري وتساوي 28 يومًا لذا فنحن لا نستطيع رؤية النصف الآخر من القمر.

بحار القمر

يذكر أن البحار القمرية هي عبارة عن سهول بازلتيّة كبيرة ومظلمة تقع على القمر، تكوّنت عن طريق انبعاثات بركانية سحيقة. وهذه المناطق أقل انعكاسية من المناطق المرتفعة بسبب كونها غنية بالحديد، ولهذا فإنها تبدو مظلمة للعين المجردة. وتغطي البحار 16% من سطح القمر، ومعظمها تقع على الجانب القريب المرئي من الأرض. أما البحار القليلة على الجانب البعيد فهي أصغر بكثير، وتقع معظمها داخل فوهات كبيرة جدًا حيث لم يَتدفق إلا مقدار صغير من الحمم.