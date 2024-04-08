“سبعينية” تحفظ القرآن كاملاً بمحايل عسير

المناطق_عمر آل قايد

أكملت السيدة آمنه الحسن هاشم السرحاني التي تبلغ من العمر 72 عامًا، حفظ القرآن الكريم كاملاً في محافظة محايل عسير، إصرارًا وعزيمةٍ استمرت 20 عامًا.

وكانت عزيمة السيدة ورغبتها في حفظ كتاب الله قد دفعتها بالالتحاق بالجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم “تعاهد” وبعد تنوع طرق التعلم بدأت تحفظ بالتلقين وسماع أصوات القراء حتى حفظت القرآن كاملاً بعد مشوار 20 عامًا في حفظه.

يُشار إلى أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم “تعاهد” بمحايل ‏يدرس بها أكثر من 6250 طالب وطالبة، ويتبع لها مكاتب إشرافية، ودارًا نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله، ويبلغ عدد الحلقات بالجمعية 332 لطلاب والطالبات وتحتاج إلى الدعم من رجال الأعمال ليتسنى للجمعية الاستمرار في مناشطها الخيرية، وتلبية رغبات الأهالي في زيادة عدد الحلقات، ‏وتحفيز الطلاب والطالبات بالجوائز والهدايا للاستمرار في حفظ كتاب الله.