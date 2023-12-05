“سبل” تحصل على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع في العالم لعام 2023

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حصلت مؤسسة البريد السعودي “سبل” على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى العالم لعام 2023 من قبل منظمة إدارة المشاريع الدولية PMI والتحالف العالمي لإدارة المشاريع PMOGA ، حيث تم الإعلان في مؤتمر مكاتب إدارة المشاريع الذي أقيم في العاصمة الفرنسي باريس، بعد فوز “سبل” في جائزة قارة آسيا والمحيط الهادئ وتأهلها لمنافسة الفائزين من مختلف القارات وهم BankservAfrica من جنوب أفريقيا المتأهل من القارة الأفريقية، وشركة Intellias من أوكرانيا المتأهلة من القارة الأوروبية، وشركة Ontario Power Generation من كندا المتأهلة من القارة الأمريكية الشمالية.

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه الذي تحققه جهة سعودية، وذلك من ناحية تطبيق أفضل الممارسات والإستراتيجيات والمنهجيات الخاصة بمكتب إدارة المشاريع، الأمر الذي يعكس تطبيقاً والتزاماً بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، وتحسين أداء المشاريع، لتمكين التحول والدعم المستمر.

كما يتوج هذا الإنجاز سلسلة الإنجازات السابقة لـ “سبل”، ويعكس سعيها الحثيث لتطوير الأفراد والقطاعات المختلفة التي تندرج تحت منظومتها؛ لمواكبة أحدث وأفضل الممارسات في جميع الخدمات والمنتجات، وأساليب الإدارة وتنفيذ الأعمال، ما من شأنه دعم وتشجيع القطاعات المختلفة للارتقاء بجودة الأعمال وإدارتها على جميع الأصعدة، وتمكين خطة تحول المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي في إطار رؤية المملكة 2030.