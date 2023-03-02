“سبل” يقدم خدماته في معرض الشرقية للكتاب 2023

المناطق_المنطقة الشرقية

يشارك البريد السعودي “سبل” في معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ويقام في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات خلال الفترة من 2 إلى 11 مارس 2023, بمشاركة واسعة من دور النشر.

وتقدم “سبل” لزوار المعرض خدمات التغليف والشحن المخصصة لنقل الكتب طيلة أيام المعرض.

ويُعد معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023، نافذة ثقافية تجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة مع القرّاء والمهتمين, بالإضافة إلى البرامج الثقافية المصاحبة من محاضرات وورش عمل ثقافية وندوات يشارك فيها أصحاب العلاقة والمهتمين في المجال الثقافي.

وتأتي مشاركة البريد السعودي “سبل” انطلاقاً من كونه جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني يمتاز بإمكانيات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.