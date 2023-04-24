ستاندرد تشارترد : بتكوين قد تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024

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قال بنك ستاندرد تشارترد اليوم الاثنين، إن بتكوين أكبر العملات المشفرة قد تصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية 2024، وإن ما يطلق عليه “شتاء العملات المشفرة” قد انتهى.

وقال جيف كيندرك مدير إدارة أبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد، “بتكوين يمكن أن تستفيد من عوامل تشمل الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المصرفي، واستقرار الأصول المعرضة للمخاطر عند توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن دورة رفع أسعار الفائدة وتحسن الأرباح من تعدين العملات الرقمية”، مضيفا “بينما لا تزال مصادر الضبابية قائمة، نعتقد أن الطريق إلى مستوى 100 ألف دولار أصبح أكثر وضوحا”.

وارتفعت قيمة بتكوين هذا العام مع صعودها فوق 30 ألف دولار في أبريل للمرة الأولى منذ 10 أشهر، وتمثل هذه المكاسب انتعاشا جزئيا بعد خسارة قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في 2022، حين رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وانهارت مجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال.

وقال محلل في نوفمبر 2020 إن بتكوين قد تقفز إلى 318 ألف دولار بنهاية 2022، الا أنها أنهت العام الماضي على انخفاض 65 في المائة إلى 16500 دولار.